Kurban Bayramı Arifesinde İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yok

Kurban Bayramı Arifesinde İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollar akıcı bir şekilde ilerliyor. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprülerde yoğunluk yaşanmıyor. Toplu taşıma araçları ve istasyonlarında da sakinlik gözlemleniyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı arifesinde sabah saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu oluşmadı.

Megakentte, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik haritası verilerine göre, yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 17, Avrupa Yakası'nda yüzde 22, kent genelinde ise yüzde 20 olarak ölçülüyor.

Toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarında da sakinlik gözleniyor.

Kaynak: AA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.