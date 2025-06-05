Kurban Bayramı Arifesinde Havadan Trafik Denetimi

Kurban Bayramı Arifesinde Havadan Trafik Denetimi
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Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter ve cayrokopterlerle yapılan trafik denetimlerinde, hatalı park eden ve kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından helikopter ve cayrokopterlerle havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı tarafından, Kurban Bayramı arifesinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Helikopter ve cayrokopterlerle şehrin üzerinde devriye yapan ekipler, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere, hatalı park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri kullanmayan ve cep telefonu ile konuşan araç sürücülerini tespit edildi. Yerdeki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara anında müdahale edildi. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili boyunca Türkiye genelinde 37 ilde helikopter ve cayrokopterlerle ile 294 saat, 81 ilde ise dron ile 2 bin 964 saat trafik denetimi gerçekleştirecek. Ayrıca bayram tatili boyunca gündüz 962, gece ise 604 radar ile hız denetimi yapılacak. Bununla birlikte 177 sivil personel ile otobüs denetimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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