Kurban bağışında 'sahte dernek' uyarısı

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurban bağışı toplama bahanesiyle, sahte dernekler kurulduğunu belirterek, "Dini vazifelerini yerine getirmek için para biriktirip kurban kesecek insanların emeğini kimse çalmasın" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı. Çelik, bayramda 3,5 milyona yakın kurbanlık hayvan kesileceğini söyledi. Kurban bağışı toplama bahanesiyle, sahte dernekler kurulduğunu aktaran Çelik, "Dini vazifelerini yerine getirmek için para biriktirip kurban kesecek insanların emeğini kimse çalmasın. Hayali dernekler ve hayali vakıflar gün geçmiyor ki ilan veriyor; 'kurban hizmet bedeli 2 bin lira, 3 bin lira' şeklinde. Bu paraya ancak hindi alıp kesebilirsiniz. Bu hayvanı nereden alıyorlar, bu toplanan parayla" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında kurban kesmek isteyen vatandaşları uyaran Çelik, "Yurt dışında özellikle daha düşük bağış bedelleri belirliyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'nı tenzih ediyorum; ama bizim paramızı yurt dışına çıkartacaklarına, bu ibadetin ne şekilde yapılacağı dini kitapta yazılmıştır. Önce yakınına, sonra ihtiyaç sahibine ulaşır ve öyle pay edilir. Bu insanlar yurt dışına para transferi yapacaklarına bizim 11 ilimiz muazzam büyüklükte bir deprem yaşadı. Madem bu parayı topluyorlarsa, hayvanı hangi işletmeden alıyorlarsa alsınlar, kolluk kuvvetlerinin denetiminde götürseler orada kesip, pay etseler; biz de bilelim ki bu doğru bir hizmettir. Geçmişte FETÖ'nün en büyük gelir kaynaklarından biri kesilmediği halde kesiliyormuş gibi topladıkları kurban bağışlarıydı. Biz bu tür zihniyetleri kınıyoruz. Bu tür zihniyetlerin devamına da müsaade edilmemesini istiyoruz. Devlet yetkililerimizden bu tür asılsız ilan verenlerin de denetlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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- Nihat Çelik ile röportaj

Haber-Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK- Murat BEKMEZCİ/ANKARA,