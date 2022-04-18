Kurbağaların 5 bin yıllık üreme yolculuğu başladı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ilkbahar aylarında çiftleşmek için ormandan gölete göç eden kurbağalar, kara yolunda hızlı şekilde ilerleyen araçların arasından birbirlerinin sırtında karşıya geçiyor.

Topuk Yayla mevkisindeki ormanlık alanda bulunan kurbağalar, ilkbaharda çiftleşme döneminin gelmesiyle yollara düştü.

Ormandan Topuk Yayla Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne üremek için göç eden kurbağalar, bu yolculuklarında en zorlu adımları olan Domaniç- İnegöl kara yolunu geçmek zorunda kalıyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yüzlerce kurbağa ilginç görüntüler oluşturuyor. Bazıları birbirlerinin sırtında yolun karşısına geçmeye çalışırken, bazıları da geceleri fark edilmedikleri için araçlar altında ezilerek ölüyor.

5 bin yıllık göç olarak biliniyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümünce Kütahya merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda, 2010 yılında, bir kurbağanın sırtına binmiş iki yavru kurbağa figürlü bir kap bulunmuştu.

5 bin yıl öncesine ait "ryton" diye bilinen kaptaki figürün, kurbağaların ilkbahar aylarındaki çiftleşme döneminde gruplar halinde araziye dağılmalarıyla ilgili olduğu fark edilmişti.

Kütahya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen kurbağa figürlü kaptan hareketle kurbağaların çiftleşmek için göç yolculuğunu 5 bin yıldır sürdürdüğü ve dünyada böyle bir buluntu olmadığı sonucuna varılmıştı.