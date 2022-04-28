Kur'an kursu öğreticisi ve öğrencilerinden alkışlanacak davranış

Mahalle mahalle gezerek yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin borçları 'Zimem Defteri' geleneğiyle kapatıldı

ADIYAMAN - Adıyaman İl Müftülüğü Ebubekir Sıddık Kız Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Mutlu ve beraberindeki öğrenciler, mahalle mahalle dolaşarak bakkal ve fırınlara olan borçları 'Zimem Defterleri' geleneğiyle satın alarak kapatıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle Osmanlı geleneği olan zimem geleneği sürdürülüyor. Adıyaman İl Müftülüğü Ebubekir Sıddık Kız Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Mutlu ve beraberindeki öğrenciler, fırınlar ve marketleri dolaşarak aylarca borcunu ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerin borcunu kapatıyor. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yardımlarını sürdüren Fatma Mutlu, zimem defteri başta olmak üzere çeşitli ayni ve nakdi yardımlar ile 500 bin TL'ye yakın yardımda bulundu.

Ebubekir Sıddık Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Mutlu, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyor ecdadımız. Biz de o suretle yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik beraberliğin en güzel şekilde yani şaha kalktığı Ramazan ayında, Osmanlı döneminden kalan Zimem Defterini yani veresiye defterindeki borçların kapatılmasını öğrencilerimizle, arkadaşlarımızla beraber devam ettirmeye çalışıyoruz. Sadece Ramazan'da değil diğer zamanlarda da bunu yapıyoruz ama Ramazan ayında taçlandırıyoruz. Yetim ailelerimizin, ihtiyaç sahibi ailelerimizin borçlarını siliyoruz. Ne hayırseverlerimiz ne de borcu silinen kardeşlerimiz bir birini tanımıyor. Biz sadece arada köprüyüz. Vesile olmaz bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Fırıncılar ise Fatma Mutlu'nun yıllardan beri bu geleneği yaşattığını ve her yıl veresiye defterindeki borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarını kapattığını ifade etti.