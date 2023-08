Kuran kursu öğrencileri trafik kurallarını öğrendi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Camii'nde eğitim gören Kuran kursu öğrencileri, gerçekleştirilen etkinlik ile polisliği yakından tanıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çocuklara camiyi sevdirmek amacıyla Evliya Çelebi Camii Yaz Kuran Kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Evliya Çelebi Camii İmam Hatibi Sait Özçakır'ın işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, çocuklar polisliği yakından tanıdı, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Eğitim Büro personelleri tarafından verilen eğitimlerle de trafik kurallarını öğrendi.

Camii avlusunda düzenlenen etkinlikte Aydın İl Emniyet Müdürlüğü envanterine bağlı emniyet araçlarını inceleyen çocuklar, hem polisliği hem de polis araçlarını yakından tanıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kurulan stantta ise çocuklara trafik kuralları ile ilgili bilgiler verilirken, çocuklara trafik boyama kitapları, yapbozlar ve kırmızı düdük hediye edildi.

Etkinliğin devamında çocuklar, polis eşliğinde düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Mahalle genelinde kırmızı düdüklerini çalarak seyir alan ve trafik kurallarını uygulamalı olarak gerçekleştiren çocuklar, kısa süren bisiklet turunun ardından polislere teşekkür ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Amacımız camiyi sevdirmek"

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Evliya Çelebi Camii İmam Hatibi Sait Özçakır; "Evliya Çelebi Camii'nde 8 öğretmen ve 200'ün üzerinde öğrencimiz var. 6 haftalık eğitim öğretim sürecimizin bu hafta sonuna geldik. Her hafta böyle ses getirecek, çocuklarımızı camiye bağlayacak etkinlik düzenliyoruz. Bu çerçevede Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz ile irtibata geçerek emniyetimizin envanterinde bulunan özel harekat, yunus ve trafik polisi gibi yani her kademede görev yapan polis abilerimizi ve araçlarını camimize davet ettik. Yavrularımızla polislerimizi karşılaştırıp kaynaştırıp, hem polis araçlarını tanıma hem de trafik kuralları eğitimi vermelerini istedik. Yavrularımız da çok sevindi, polislerimizin getirdiği hediyeleri alınca da çok memnun oldular. Yavrularımızla bu eğitimin ardında polis eskortu ve sirenler eşliğinde mahallemizde bir bisiklet turu düzenledik. Bu etkinlikte çocuklarımız kırmızı ışıkta durmayı, yeşil de geçmeyi, birbirine yol vermeyi canlı bir şekilde görmüş ve öğrenmiş oldular. Bizim amacımız yavrularımıza camiyi sevdirmek, dinimizi sevdirmek. Çünkü bizim dinimiz İslam, sevgi dini. Sevgi üzerine bu dünya kurulmuştur. Dünyadaki bütün çiçekler ve böcekler hep sevgiyle öter ve sevgiyle açar. Bu hafta itibariyle yaz Kuran kursumuz sona ermiştir. Birçok yavrumuz Kuran okumasına geçmiş ve peygamber efendimizin hayatını öğrenmiştir. Hayatında ilk defa bile camiye gelen kardeşlerimiz bu etkinlikler sayesinde hem bizi hem camimizi dolayısıyla dinini sevmiştir. Dinini seven bir insandan asla kötülük gelmez ve amacımız budur" dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, Evliya Çelebi Camii İmam Hatibi Sait Özçakır, birçok kademe görev yapan polis ekipleri ile öğrenci velileri katıldı.