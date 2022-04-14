KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ - Haberler

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KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 52 araç sürücüsüne 17 bin 901 TL idari para cezası uyguladı.

HATAY İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri havadan ve karadan yaptıkları denetimlerde kural ihlali yapan 52 araç sürücüsüne 17 bin 901 TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek amacıyla Hatay-Adana Otoyolu ve Hassa-Antakya yolunda oluşturulan kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı. Helikopter ile havadan yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen araçlar uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi. Denetimlerde, 435 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 52 araç sürücüsüne 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

KURALLARA UYMAYAN 52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 17 BİN 901 TL CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Tragger, Güncel, Haberler

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