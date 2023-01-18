Kuraklıktan Sonra Poyang Gölü'nün Yüzgeçsiz Yunusları

"Suyun dev pandası" olarak bilinen Yangtze yüzgeçsiz yunusu, Yangtze Nehri havzasındaki ekolojik ortamın göstergesi.Nesli tükenme tehlikesi altında olan türün nüfusunun neredeyse yarısı, Jiangxi eyaletindeki en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'nde yaşıyor.

"Suyun dev pandası" olarak bilinen Yangtze yüzgeçsiz yunusu, Yangtze Nehri havzasındaki ekolojik ortamın göstergesi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan türün nüfusunun neredeyse yarısı, Jiangxi eyaletindeki en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'nde yaşıyor.

Geçen yılın Kasım ayındaki uzun süren kuraklık, gölün su seviyesini önemli ölçüde düşürdü. Mahsur kalan 100'ün üzerinde yüzgeçsiz yunus, suyun derin olduğu bölgelere nakledildi.

Poyang Gölü'nde sular halen çekilmiş durumda.

Yerel balıkçılık idaresi, daha fazla devriye gezilmesi, yaşam durumlarını izlemek ve gölü temizlemek de dahil olmak üzere yunusları koruma çabalarını artırdı.

SES 1 (Çince): ZHAN BAİSHAN, Jiangxi eyaletinin Duchang ilçesinde bulunan yüzgeçsiz yunus kurtarma ekibinin başı:

"Yüzgeçsiz yunusların yeterli yiyecek ve özgürce yüzmek için su alanına sahip olduklarını görmekten mutluyum."

Balık avlama yasağının Yangtze Nehri'nin önemli sularında Ocak 2020'dan itibaren geçerli olmasından bu yana, yeni doğanların birer ikişer gelmeye devam etmesiyle, yüzgeçsiz yunusların yaşam koşulları büyük ölçüde iyileşti.

SES 2 (Çince): YU SHUNYUAN, Jiangxi eyaletinin Duchang ilçesindeki balıkçılık idaresi ekibinin üyesi:

"Burada, anne ve yavruları da dahil olmak üzere beş, altı yüzgeçsiz yunus görebiliyoruz. Bakın, küçük balıkları yiyorlar."

SES 3 (Çince): ZHAN BAİSHAN, Jiangxi eyaletinin Duchang ilçesinde bulunan yüzgeçsiz yunus kurtarma ekibinin başı:

"Bu yıl her şey yolunda gidiyor. Her gün gölde devriye geziyoruz ve mahsur kalmış yüzgeçsiz yunusları artık nadiren görebiliyoruz.

Çevre gelişti. Balık tutma yasağı yürürlüğe girdiğinden beri, yunuslara zarar verecek hiçbir ağ yok."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jiujiang'dan bildiriyor. (XHTV)