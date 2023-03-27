Kuraklıktan Etkilenen Afrika Boynuzu Ülkeleri İçin 2,7 Milyar Dolarlık Yardım Talebi

NAİROBİ, 27 Mart (Xinhua) -- Afrika'nın doğusundaki bölgesel bir blok olan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Kenya, Uganda ve Somali'de etkili olan kuraklık nedeniyle açlık riski altındaki milyonlarca insanı kurtarmak için 2,69 milyar ABD doları değerinde fon talebinde bulundu.

NAİROBİ, 27 Mart (Xinhua) -- Afrika'nın doğusundaki bölgesel bir blok olan Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Kenya, Uganda ve Somali'de etkili olan kuraklık nedeniyle açlık riski altındaki milyonlarca insanı kurtarmak için 2,69 milyar ABD doları değerinde fon talebinde bulundu.

IGAD İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bölgede 47 milyon insanın ileri derecede gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığını kaydetti. Gebeyehu, buradaki insanların bir kısmının açlıktan ölme riskiyle yüz yüze olduğunu belirterek, durumun gittikçe kötüleştiğini söyledi.

Gebeyehu, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı açıklamada söz konusu 47 milyon kişinin yaklaşık yüzde 70'inin Etiyopya, Kenya ve Somali'de yaşadığına dikkat çekti. Yetkili, "Bu nedenle bugün, uluslararası toplumu büyük bir insanlık felaketini önlemek adına ciddi bir şekilde yardıma çağırıyoruz. Bu uğurda kısa vadede bölgedeki hayatları ve geçim kaynaklarını kurtarmak için gerekli kaynakları ayırmaya, orta ve uzun vadede ise direnç oluşturmak için yatırım yapmayı sürdürmeye davet ediyoruz." dedi.

IGAD'a göre, Somali'nin kuraklıktan etkilenen topluluklar ve ülke içinde yerlerinden olan insanlara gıda ve gıda harici malzeme sağlamak için 1,6 milyar ABD dolarına ihtiyacı var. Etiyopya'da ise gelecek dört ay içinde önemli sektörel ihtiyaçlara destek sağlanabilmesi için 710 milyon ABD doları gerekiyor. Kenya'nın kuraklıktan etkilenen idari bölgelerine Ekim ayına kadar gıda, su ve aşı temin edilebilmesi için ise ülkenin 378 milyon ABD dolarına ihtiyacı var.

IGAD, bölgedeki kuraklığın, gıda güvensizliğini arttıran korkunç sonuçlara yol açtığını belirtti. Yapılan açıklamada kuraklık sonucunda, ciddi su ve mera kıtlığının yaşandığı, bir milyon insanın yerinden olduğu, 10 milyondan fazla çiftlik hayvanı ile yabani hayvanın öldüğü ve mahsul ile hayvancılık üretiminin azaldığı ifade edildi.

Gebeyehu, yeniden toparlanmanın kaynak ve zaman gerektireceğini söylerken, IGAD'ın gelecekte olası felaketlerin bu kadar ağır etkilere yol açmasını önlemek için çalıştığını ekledi.