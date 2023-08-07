Kuraklıkta doğaya su desteği sağlanan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından kurak geçen yaz döneminde yaban hayvanlarına su desteği sağlandı. Yaban hayvanlarının su içerken görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince, kurak geçen yaz döneminde doğaya bırakılan havuzlardan su içen yaban hayvanları fotokapana yansıdı.

DKMP tarafından, aşırı sıcaklarda yaban hayvanlarına su desteği sağladı. Ekipler, kurak geçen yaz döneminde yaban hayvanları için yurdun çeşitli bölgelerindeki yaşam alanlarına su havuzları bıraktı. Havuzlardan su içen yaban hayvanları fotokapana yansıdı. Karakulak, karatavuk gibi ender rastlanan yaban hayvanlarının yanı sıra sincap, tilki ve alakarga gibi yaban hayvanlarının su içerken görüntüleri, DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Aşırı sıcaklara karşı yaban hayatına su desteğimiz sürüyor. Yaban hayvanlarının, kurak geçen yaz dönemlerinde su ihtiyaçlarını gidermek için yanındayız" denildi.