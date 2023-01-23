Kuraklık, Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcıların fotoğraflarında

VAN'ın Özalp ilçesinde bir grup dağcı, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

VAN'ın Özalp ilçesinde bir grup dağcı, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılardan Ergin Yıldırımçakar, zirvede 20 santim kar olduğunu belirterek, "Her yıl bu dağın zirvesinde 2 metre kar olurdu. Yürümekte zorluk çekerdik. Ama bu yıl neredeyse kar yok. Bu da kuraklığın en büyük belirtisidir" dedi.

Rota Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla, kış sporları kapsamında Van'ın Özalp ilçesine bağlı 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na tırmanış yapıldı. Kulüp üyesi 5 dağcı, zorlu parkurlarda 3,5 saat yürüdükten sonra 17 kilometre uzaklıktaki Hayal Dağı'na zirve yapıp, geri döndü. Dağcılar, geçen yıl 2 metre, bu yıl ise 20 santimetre karın bulunduğu Hayal Dağı'nın zirvesini görünce şaşkınlık yaşadı.

Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan ise Hayal Dağı'na ikinci kez tırmanış gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu dağ, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yüksek dağları görme imkanı sağlayan bir zirve. Ocak ayı olmasına rağmen zirvede neredeyse hiç kar yok. Güzel bir tırmanış oldu. Herkesin ayaklarına sağlık" diye konuştu.