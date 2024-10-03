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Kuraklık Eşelek Köyünü Tekrar Gün Yüzüne Çıkardı

Kuraklık Eşelek Köyünü Tekrar Gün Yüzüne Çıkardı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Bakacak Barajı'nın düşen su seviyesi nedeniyle sular altında kalan tarihi Eşelek köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Barajdaki su seviyesi kuraklık nedeniyle tarihin en düşük seviyesine inerek, köyün terk edilmiş yapıları ortaya çıktı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Bakacak Barajı'nın yapımıyla sular altında kalan tarihi Eşelek köyü, yaşanan kuraklık ve barajın sulamaya açılmasıyla düşen su seviyesi sonrası yeniden gün yüzüne çıktı.

Biga ilçesinde bulunan ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 136 milyon metreküp kapasiteye sahip Bakacak Barajı'nın yapımı sırasında Eşelek köyünün 55 hanesi 1990 yılında boşaltılarak Gökçeada'ya taşınmıştı. Barajda kuraklık nedeniyle su seviyesi ekim ayı itibariyle yüzde 10'lara kadar düştü. Eşelek köyünün terk edilmiş evleri ve kurum binalarından bazıları kuraklık ve barajın sulamaya açılmasıyla birlikte, düşen su seviyesi sonrası gün yüzüne çıktı.

'BARAJDA 13 MİLYON METREKÜP SU KALDI'

Bakacak Barajı'nda geçen yıl ve bu yıl kuraklıktan dolayı su seviyesinin daha da düştüğünü söyleyen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Bakacak, Çanakkale'nin en büyük barajı. Baraj bu yıl tarımsal sulamaya açıldı. Geçen yıl kuraklıktan dolayı sulamaya izin verilmemişti. Onun için su seviyesi geçen sene bu zamanlar yüzde 35-40 civarındaydı. Ama bu sene sulamaya açılınca şu an su seviyesi yüzde 10'a kadar düştü. Yani yaklaşık 13 milyon metreküp, su kaldı. Su seviyesi düşününce eski yerleşim yeri olan Eşelek köyü tekrar açığa çıktı" dedi.

Bakacak Barajı'nın su seviyesi tarihin en düşük seviyesine ulaştığını söyleyen Ünver, "Çünkü 1984 yılında yapımına başlanan Bakacak Barajı, takribi 2000 yılında bitti. 2001 yılında da sulamaya açıldı. İklim değişikliğinden dolayı kurak yıllarla mücadele ettiğimiz için baraj olumsuz etkilendi. Bakacak Barajı'nın su seviyesi düştü. Eski Eşelek köyü kendi hüviyetine kavuştu. Umarız ki bu yağışlı bir yıl olur ve barajın hiç olmazsa su seviyesi yükselir ve oradaki tarım arazileri ve çiftçiler suya kavuşsun. Su olmazsa tarımdaki üretimde maalesef düşüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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