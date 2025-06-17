Kuraklık Alarmı: Edirne'deki Çeltik Üreticileri Su Bekliyor

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Edirne'de yaşanan kuraklık, Meriç Nehri'nde su seviyelerinin düşmesiyle çiftçileri endişelendiriyor. Üreticiler, Bulgaristan'dan gelecek suya umut bağlayarak, devletin uluslararası su iş birliğini sağlamasını bekliyorlar.

Çeltik üreticisinin gözü komşuda: Meriç Nehri'nde kuraklık alarmı

EDİRNE - Edirne'de yaşanan kuraklık, özellikle tarımla geçimini sağlayan üreticileri endişeye sevk etti. Meriç Nehri'nin debisindeki ciddi düşüş, sulama ihtiyacını karşılamakta zorlanan çiftçileri zora soktu. İpsala, Meriç ve Uzunköprü de çevresindeki 14 köy, çözüm için Bulgaristan'dan gelecek suya umut bağladı.

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaettin Kaya, nehrin debisinde bu yıl olağan dışı bir düşüş yaşandığını belirterek üreticilere paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu. Haziran ayının ortasında debinin yüzde 20'lere kadar gerilediğini ifade eden Kaya, bu seviyelere genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ulaşıldığını söyledi.

Kaya, "Meriç Nehri'nin tam ortasındayız. Gördüğünüz gibi bu yıl su erken çekildi. Üreticimiz şu anda su temininde sıkıntı yaşıyor. Ancak ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Çakmak Barajı pompa istasyonunun yanındayız, burada kepçelerimiz suyu pompalara ulaştırabilmek için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

Üreticinin rahatlaması için Bulgaristan'ın barajlarından kontrollü su bırakmasının önemine dikkat çeken Kaya, "İnanıyoruz ki devletimiz, Bulgaristan ile gerekli protokolleri yaparak üreticimize destek olacak. Bizim tek isteğimiz, üreticimizin sabırlı olup bize destek vermesi. Sahada hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuraklık tehdidinin erken başlaması, bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz etkileyebileceği gibi, uluslararası su iş birliğinin de önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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