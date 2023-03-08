Kuraklığın Vurduğu Katalonya'da Su Kısıtlama Önlemleri Alındı

İspanya'nın kuzeydoğusunda, yağmur yağmaması nedeniyle su rezervlerinin yüzde 27'ye düştüğü Katalonya'daki 224 belediyede Salı günü bir dizi su kısıtlaması yürürlüğe girdi.

Tedbirler, kişi başına günlük 230 litre sınırının yanı sıra tarımsal amaçlı su kullanımında yüzde 40, endüstriyel ve eğlence amaçlı kullanımlarda yüzde 15 oranında azalma getiriyor.

Tedbirler yaklaşık 6 milyon kişiyi etkileyecek.

Kamusal ve özel yeşil alanların sulanması ve içme suyuyla sokakların temizlenmesi yasaklandı.

SES (İspanyolca): TERESA JORDA, Katalonya İklim Eylemi, Gıda ve Kırsal Gündem Bakanı:

"Uyarı durumu yeterli olmadığı için Ter-Llobregat ve Fluvia-Muga havzaları için istisnai bir durum ilan ettik. Bu vesileyle, su kullanımında sorumlu davranılması için de çağrıda bulunuyoruz."

30 aydır uzun süreli yağışın düşmediği Katalonya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1905'ten bu yana görülen en uzun yağmursuz dönem yaşanıyor. İspanyol hükümeti şu anda Katalonya'nın bir düzine bölgesinde uzun süreli kuraklık olduğunu söylüyor.

Şu an için önlemler evlerde musluk suyu tüketimini kısıtlamıyor, ancak rezervlerin yüzde 16'ya düşmesi ve acil bir durumu tetiklemesi durumunda bu durum değişebilir.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İspanya'nın Barselona kentinden bildiriyor. (XHTV)