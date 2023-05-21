Kuraklığın vurduğu baraj, yağışlarla birlikte yeniden canlandı

-2 yıl önce çöle dönen baraj, su ile doldu

Sevindiren görüntü, Elazığ'ın içme suyunu karşılayan baraj yeniden canlandı

İçme suyu tehlikesiyle karşı karşıya kalan ilden sevindiren görüntü

ELAZIĞ - Elazığ'ın su ihtiyacını karşılayan ve 2 yıl önce kuruyarak adeta çöle dönen Hamzabey Barajı, bu sene yağışların etkisiyle birlikte yeniden doldu. 2 yıl önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajın ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

2 yıl önce kuraklıkla birlikte Elazığ'ın birçok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajında sular çekilmişti. Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlakla oluşurken, içerisinden araçlar gidiyor ve hayvanlar otluyordu. Bu sene tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da yağışların etkili olması yüzleri güldürdü. 2 yıl önce adeta çöle dönen Hamzabey Barajı'nda küçük bir noktada baraj suyu görünürken şimdi ise barajın tamamen su ile dolduğu görüldü. Dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajın ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

Palu'da yaşadığını dile getiren vatandaşlardan Muhammet Öztürk, "2 yıl önce bu baraj kuraklıktan dolayı bayağı azalmıştı. Bu sene çok şükür aşırı yağışlardan dolayı barajlarımız yeniden doldu. İnşallah bu şekilde devam eder ve bir daha su kıtlığı ile karşı karşıya kalmayız" dedi.