Kurahovo'da Savaşın İzleri: Rus Kontrolü Altındaki Şehirde Yaşam Yeniden Başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya??????? bölgelerini ilhak anlaşmalarını imzalamasının üstünden 3 yıl geçerken, Rus yönetimine giren bölgelerde halk yavaş yavaş evlerine dönüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrolündeki bazı yerleşim birimlerini basın mensuplarına açtı. AA muhabirinin de aralarında bulunduğu bir grup yabancı gazeteci bölgedeki yaşamı gözlemledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden biri olan Kurahovo şehri, ocak ayında Güney askeri birliklerinin taarruzları sonucunda Rus yönetiminin kontrolüne geçti.

Donbas'ın güneybatı kesimindeki en büyük yerleşim yeri olan Kurahovo, Ukrayna ordusunun gelişmiş atış noktaları ve yer altı iletişim ağıyla güçlendirdiği 15 bin askerin yer aldığı güçlü tahkim bölgelerinden biri oldu.

Su rezervuarlarıyla çevrili olması nedeniyle Rus ve Ukrayna ordusu arasında zorlu çatışmaların yaşandığı Kurahovo'da sivil altyapı büyük zarar gördü. Şehir, Rusların kontrolüne girdikten 8 ay sonra savaşın etkisinden yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor.

Savaştan önce 18 bin civarında nüfusa sahip şehirde, savaş döneminde 30-40 kişi kaldı. Halihazırda 1000'den fazla kişinin yaşadığı şehirde, geri dönüşlerin devam ettiği belirtiliyor.

Çatışma hattının 30 kilometre uzaklığında bulunan şehirden top sesleri duyulsa da şehrin sakinleri sokaklarda dolaşıyor. Altyapı ve konut tamir çalışmalarının sürdüğü şehirde, yönetim merkezi, bakkal, mağaza gibi bazı ticari yerlerin faaliyette olduğu görülüyor. İçme suyuna kavuşan Kurahovo'da, elektrik ve ısınma problemi çözülmeye çalışılıyor.

Yerleşim yerindeki vatandaşlar Rus pasaportu ve kimlikleri alıyor. Rus askeri polisinin yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Donetsk şehrinin hemen yanında bulunan Avdiyivka (Avdeyevka) şehri de bölgede en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor.

Kimyasal ürünler üreten fabrikalara sahip olması ve doğuya geçişte önemli konumda bulunması nedeniyle stratejik olarak da önem taşıyan şehirde, 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyordu.

Konumu nedeniyle Rus ordusu, Şubat 2024'te şehri yoğun taarruzların neticesinde ele geçirdikten sonra Donetsk bölgesinde ilerleyişini hızlandırdı.

Rus yetkililer, sanayi bölgesi başta olmak üzere çatışmalar nedeniyle harabe haline gelen şehri tekrar canlandırmak için altyapı inşaatını hızlandırmış durumda.

2014'te çatışmaların başlamasından önce 32 bin nüfuslu olan şehirde bugün sadece 1200 kişi yaşıyor.

Verilen bilgiye göre, Rus kontrolüne geçtikten sonra şehirde çatışmalarda yıkılan binaların yerine şimdiye kadar 6 bina inşa edildi. 181 dairenin tamiratının yapıldığı şehirde, 196 aile evlere yerleştirildi.

Çatışmalardan önce nüfusun yüzde 80'i, kimyasal ürünler üreten fabrikalarda çalışıyordu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından, 30 Eylül 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamıştı.

Kremlin'de düzenlenen törende konuşan Putin, söz konusu bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek "Kiev yönetimi ve onun Batı'daki gerçek sahiplerinin beni duymasını istiyorum. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da yaşayanlar, sonsuza dek vatandaşımız olacak." diye konuşmuştu.