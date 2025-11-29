Kura Nehri yatağında temizlik çalışması yapıldı

Ardahan'da sonbahara bağlı su seviyesi düşen Kura Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler temizlendi.

DSİ 24. Böle Müdürlüğü ile Ardahan 243. Şubesince nehrin bazı noktalarında yoğun kirlilik oluşması dolayısıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir haftalık çalışma, tarihi Ardahan köprüsü bölgesindeki 5 kilometrelik alanda gerçekleşti.

Ekiplerin topladıkları ot öbekleri ve çöpler kamyonlara yüklenerek şehit dışına taşındı.

Allahuekber Dağlarından kaynağını alan nehir, Gürcistan ve Azerbaycan'dan geçtikten sonra Hazar Denizi'ne dökülüyor.