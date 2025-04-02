Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Kura Nehri Taştı, Ardahan Ovası Göz Göre Göre Göl Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havaların ısınmasıyla birlikte dağlardaki karların erimesi sonucu taşan Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Taşma nedeniyle bazı evler su baskını riskiyle karşı karşıya kaldı.

Kura Nehri taştı: Ardahan Ovası göle döndü

ARDAHAN - Havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı. Nehir taşınca Ardahan Ovası ise göle döndü.

Yalnızçam ve Allahuekber Dağları'ndan doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve baharın gelmesiyle eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evler de su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Taşan Kura nehrini babasıyla görmeye gelen Çisem Sultan Başlı, "Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur ve Kura nehrinin üzerindeki buz kütlelerinin çözülmesiyle Kura nehri taştı. Bizde babamla ara tatili değerlendirmek için bu manzarayı görmeye geldik. ve çok beğendik" dedi.

Kura Nehri Taştı, Ardahan Ovası Göz Göre Göre Göl Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.