Kura Nehri Taştı, Ardahan Ovası Göz Göre Göre Göl Oldu

Kura Nehri taştı: Ardahan Ovası göle döndü

ARDAHAN - Havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı. Nehir taşınca Ardahan Ovası ise göle döndü.

Yalnızçam ve Allahuekber Dağları'ndan doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri taştı. Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve baharın gelmesiyle eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evler de su baskını ile karşı karşıya kaldı.

Taşan Kura nehrini babasıyla görmeye gelen Çisem Sultan Başlı, "Havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar suları, yağan yağmur ve Kura nehrinin üzerindeki buz kütlelerinin çözülmesiyle Kura nehri taştı. Bizde babamla ara tatili değerlendirmek için bu manzarayı görmeye geldik. ve çok beğendik" dedi.