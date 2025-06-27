Kura Nehri'nde Kaybolan Hafız Akçay'ın Cansız Bedeni Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ın cansız bedeni, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Akçay, düğün törenine katılmak üzere İstanbul'dan geldiği köyünde boğularak hayatını kaybetti.

Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, öğleden sonra cansız bedenine ulaştı. AFAD dalgıçları tarafından suda yapılan aramada Akçay, nehre düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞLER TATİLE GELMİŞ

Bu arada Kura Nehri'nde boğularak hayatlarını kaybeden Adil Akçay ile kardeşi Hafız Akçay'ın İstanbul'dan Kurtkale köyüne düğün törenine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.

Haber: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.