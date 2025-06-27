Kura Nehri'nde Kaybolan Hafız Akçay'ın Cansız Bedeni Bulundu

Kura Nehri'nde kaybolan Hafız Akçay'ı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, öğleden sonra cansız bedenine ulaştı. AFAD dalgıçları tarafından suda yapılan aramada Akçay, nehre düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Akçay, Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞLER TATİLE GELMİŞ

Bu arada Kura Nehri'nde boğularak hayatlarını kaybeden Adil Akçay ile kardeşi Hafız Akçay'ın İstanbul'dan Kurtkale köyüne düğün törenine katılmak üzere geldikleri öğrenildi.

Haber: Dinçer AKTEMUR / ARDAHAN,