Kura Nehri'nde Buzlar Eridi, Su Seviyesi Yükseldi
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buzdan arındı. Nehirde debinin artması göletlerin oluşmasına neden oldu.
Yüzeyi buzla kaplı Kura Nehri, hava sıcaklığının artmasıyla tamamen çözüldü.
Kura Nehri'nin büyük bölümü, kış mevsiminde buzla kaplanıyor.
Son günlerde sıcaklığın artmasıyla çözülmelerin başladığı nehirde, bugün hava sıcaklığının 16 dereceye çıkmasıyla su yüzeyindeki buzlar tamamen eridi.
Buzların erimesiyle debisi yükselen nehir, Ova bölgesinde göletler oluşturdu.