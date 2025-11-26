Kur'an ve Türk Bayrağını Yakan Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan U.Ç., Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya çalıştığı için polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'da sosyal medyadan canlı yayın açıp, Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya U.Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ'da sosyal medyadan canlı yayın yapan U.Ç., Kur'an'ı Kerim ve Türk bayrağı yakmaya çalıştı. Yayını görenlerin ihbarıyla hareket geçen polis, U.Ç.'yi yakaladı. U.Ç. hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel