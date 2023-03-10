Kur'an kursunda eğitim veren hoca, çocukları tekme tokat dövdü

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir Kur'an kursunda çekildiği öne sürülen görüntüler tepki çekti. Kurstaki bir hocanın öğrencileri tekme tokat dövdüğü anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

İstanbul Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Elden ele dolaşan videoda, kurstaki bir hocanın çocukları acımazca darp ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Din eğitimi almak için kursa katılan çocuklara yapılan muamele izleyenlerin kanını dondurdu. Sosyal medyada bir kişi şahsa ateş püskürdü.