Kur'an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı (2) - Haberler

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda 3 çocuğu sopa ile dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eğitmen Abdulhakim T., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel