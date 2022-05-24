Kur'an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı (2) - Haberler

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Kur'an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kur'an kursunda çocukları döven eğitmene gözaltı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDIŞanlıurfa'da Kur'an kursunda 3 çocuğu sopa ile dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eğitmen Abdulhakim T., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDI

Şanlıurfa'da Kur'an kursunda 3 çocuğu sopa ile dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen eğitmen Abdulhakim T., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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