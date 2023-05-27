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Kur'an kursunda çıkan yangın korkuttu

Kur'an kursunda çıkan yangın korkuttu

Güncel Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Yangın esnasında Kur'an kursunun kapalı olması can kaybının önüne geçti.

Batman'ın Sason ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Yangın, Sason ilçesine bağlı Umurlu köyü Ziyaret mezrasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı binanın birinci katında bulunan Kur'an kursunun depo bölümünde yangın çıktı. Depodan yükselen dumanlar, kısa sürede her iki katı sardı. Binadan çıkan yoğun dumanı gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında Kur'an kursunun kapalı olması can kaybının önüne geçti. Alevler itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Umurlu Batman Güncel Haberler

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