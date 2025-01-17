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Kur'an Kursu Öğrencileri Yarıyıl Karnelerini Aldı

Kur'an Kursu Öğrencileri Yarıyıl Karnelerini Aldı
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İstanbul Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen etkinlikte yarıyıl karnelerini aldılar ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

İstanbul Müftülüğüne bağlı olarak eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri, Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen etkinlikle yarıyıl karnelerini aldı.

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle Büyük Çamlıca Camisi'nde, 4-6 yaş Kur'an kursu yarıyıl tatili dönem sonu etkinliği düzenlendi.

Programa, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, Üsküdar Müftüsü İbrahim Yavuz ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube Sorumlusu Mehmet Fatih Sönmez, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yarı dönem süresince Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, dini bilgiler, tamamlayıcı kazanımlar gibi alanlarda eğitim gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Çeşitli hediyelerin de verildiği programda ayrıca Nasrettin Hoca gösterisi yapıldı.

Programa ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Müftü Yardımcısı Coşkun, çocukların dönem boyunca aldıkları dersleri başarıyla tamamladıklarını ve 15 günlük tatile gireceklerini ifade etti.

Öğrencilerin yanında olarak, onları hediyelerle de sevindirmek istediklerini belirten Coşkun, "İnşallah ara tatilde dinlenip, güzel vakitler geçirerek sağlıklı bir şekilde okullarına geri dönerler." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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