Küresel Sevgi ve Mutluluk Federasyonu tarafından Ankara'da "Kur'an-ı Kerim Kavramları Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda alanında uzman akademisyenler toplumsal sorunların Kur'an-ı Kerim kavramlarıyla çözümleri kapsamında sunumlar gerçekleştirdi.

Program öncesi AA muhabirine açıklama yapan Dr. Abdulcabbar Boran, çalıştayın amacının Allah'ın Kur'an'da işaret ettiği kavramlarla insanlar için belirlediği mutluluğu yakalamak olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in tüm insanların kitabı olduğunu belirten Boran, "Allah'ın nurunu insanların kalplerine taşıyan, tüm insanlar için bir mutluluk reçetesi olan Kur'an-ı Kerim'i sahabenin yaşadığı biçimde nasıl yaşanması gerektiğini kavramlar zaten bunu ifade ediyor." dedi.

Kur'an okuduğunu iddia edenlerin birbiriyle kavgalı olduğunu ifade eden Boran, 14 asır evvel birbiriyle kavgalı olan toplulukların Kur'an sayesinde birbirinin can dostu haline geldiklerini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim'in Asrısaadet'teki gibi yaşanması için kavramlarının bilinmesi ve hayata tatbikinin yapılması gerektiğini vurgulayan Boran, şunları kaydetti:

"Bu kavramların muhtevasında amenü, Allah rızası, felah, takva var. Bir de en önemlisi ulul elbab var. Ulul elbab kimdir diye baktığımızda işte o zaman Kur'an-ı Kerim'in asıl manasına ulaşıyoruz. O ulul elbab öyle kullar ki onlar otururken, ayaktayken, yan yatarken daima Allah'ı zikrederler. Allah'ın tüm insanlar için öngördüğü mutluluk bu zikirle gerçekleşebilir. Ama bugün zikir İslam'ın beş şartı içinde bulunmuyor. İşte bu kavramların hepsi bu çalıştayda dile getirilecek."