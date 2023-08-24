Danimarkalı Maslahatgüzarı, 5'inci defa Dışişlerine çağrıldı
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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün (24 Ağustos) yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri...
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün (24 Ağustos) yine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, daha önce 18-21-22 ve 23 Ağustos'ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel