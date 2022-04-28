Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı - Haberler

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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki finalde, İsmail Uyanık, İlhan Yücel, Esat Tuna, Bilal Yılmaz, Doğan Temiz, Mustafa Öztürk ve Ahmet Can Yıldız yarıştı.

Yarışma sonunda 19 yaşındaki Mustafa Öztürk birinci, Ahmet Can Yıldız ikinci, Doğan Temiz üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılar, hediyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Final programına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Tören, jüri üyeleri Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Osman Egin ve Osman Şahin'in de yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsmail Uyanık, Kongre, Güncel, Haberler

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