"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 2 Nisan'da TRT 1'de Başlıyor

2017 yılı Ramazan ayından bu yana TRT 1'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 2 Nisan Cuma gününden itibaren Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1'de yayınlanacak. Yeni yarışmacılar ve yeni dekoruyla ekranlara gelecek olan program, bu yıl da Ramazan ayının manevi havasına ayrı bir değer katıp izleyicilere "Kur'an ziyafeti" yaşatacak.

"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın sunuculuğunu Eşref Ziya Terzi üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu ise jüri üyeleri olarak görev alacak.

Güzel sesleriyle Kur'an'ın güzelliğine güzellik katan yarışmacılar, yapılan tilavetleri anlam bütünlüğüyle buluşturan jüri üyeleri, bu yıl da büyük bir ilgi ile izlenecek olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı izleyicilerin beğenisine sunarak iftar neşelerine neşe, sofralarına bereket katacak.

"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" 2 Nisan Cuma gününden itibaren Ramazan ayı boyunca her gün saat 17.30'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

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