Kur'an-ı Kerim'e yapılan menfur saldırıya tepki: 'Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır'

SAKARYA - Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'teki bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yapılan menfur saldırıya ilişkin Sakarya'da da tepkiler sürüyor. Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, "İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek de tek kelimeyle alçaklıktır" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz perşembe günü bir caminin önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika'nın gerçekleştirdiği eyleme tepkiler sürüyor. Bu çerçevede, yaşanan menfur olaya ilişkin şehrin tarihi camilerinden biri olan Orhan Gazi Cami önünde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, yaşanan olaya sert tepki gösterdi. Hususa ilişkin olarak konuşan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Kur'an-ı Kerim insanlığa karanlıktan aydınlığa, zulmetten aydınlığa çıkarılmak için gönderildiğini biliyoruz. Aslında bu iğrenç menfur saldırı yapanlar bunu bilebilseler Kur'an onlar için de bir kurtuluştur. Kur'an onlara içinde bir hidayet kaynağıdır keşke bunu bilseler. Allah'ın Kur'an'ına topluca sımsıkı sarılmamızı, aramızda ayrılığa düşmememizi bize ferman buyuruyor. Birlik olacağız, beraber olacağız böyle günlerde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en güçlü olarak göstereceğiz şu anda olduğu gibi. Kur'an'ımıza hayat rehberimize menfur iğrenç saldırıyı yapanlar şunu bilsinler ki, Müslümanlar hiçbir zaman kutsallarına dokundurtmamıştır ve bundan böyle de dokundurtmayacaktır. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da Müslümanların kutsal değerlerine saldırı yapanlar karşılarında Müslümanları topluca göreceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Saldırının polis korumasında yapıldığına dikkat çeken Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, "Bu olayı normalleştirmeye çalışan terörist sevici batı dünyası hiç usanmadan ve utanmadan mütemadiyen İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen zalimler yine Kur'an'ı Kerim'in yakılmasında polis korumasında müsaade etmiş ve fikir özgürlüğü adı altında kutsalımıza saldırmışlardır. Şurası kesinlikle bilinmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak Müslümanlar var. Bu kitle ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar celalini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Vatan, bayrak ve din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır ve atılır. Bu ülkenin inanan insanları, Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üzerinde taşımaktadır. Tüm dünya biliyor ve tekraren bilmelidir ki İslam, barış ve kardeşlik dinidir. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek de tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce de savaştık, şimdi de savaşıyoruz" diye konuştu.