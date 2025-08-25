Kur'an-ı Kerim'e Hakaret ve Çocuk Tacizi: Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve 9 yaşındaki kızına ile diğer çocuklara tacizde bulunan Y.T.N adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edici tavırlarda bulunan, kızını ve başka çocukları taciz eden kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlar sergileyen, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını aktaran Yerlikaya, yapılan incelemede tespit edilen şüpheli Y.T.N'nin Ankara'da yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

