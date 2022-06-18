Küpesini çıkarırken yanlış salona geldiğini anladı, sınava yetişemedi

ANTALYA'da Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) için sınav merkezine gelen Aydın Adıyaman, uyarı üzerine polisin de yardımıyla küpelerini çıkarırken, yanlış yere geldiğini fark etti. 100 metre mesafedeki kendi sınav merkezine koşan Adıyaman, kapılar kapandıktan 2 dakika sonra ulaşınca salona giremedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başladı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde adaylara 'Son 2 dakika' uyarısı yapıldıktan sonra koşarak gelenler oldu. Son dakika gelenlerden Aydın Adıyaman, salona giriş yapmak isterken, kapıda bekleyen polis memuru küpelerini çıkarması gerektiğini söyledi. Küpelerini çıkarmakta güçlük çeken Adıyaman'a polis memuru da yardımcı oldu. Ancak Adıyaman, sınav merkezine girdikten sonra yanlış yere geldiğini fark edip geri çıktı. İlahiyat fakültesinde sınava gireceği bildirilen Adıyaman, emanete bıraktığı küpelerini almak için masada bir süre bekledi. Sınava gireceği merkeze doğru 100 metre koşan Adıyaman, kapının 2 dakika önce kapandığını öğrendi.