'Kupayı Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz'

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 01–10 Nisan 2022 tarihleri arasında Peru'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarını, 23-24 Mart tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın katkıları ile Kocaeli'ndeki kampta tamamlayan Down Sendromlular Futsal Milli Takım Sporcularını ve Milli Antrenörleri makamında ağırladı. 2022 Dünya Şampiyonası için hazırlık kampını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sürdüren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları, ''Dünya Şampiyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözü tutup Dünya Kupası'nı kendisine hediye edeceğiz'' müjdesini verdi.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İLE BAŞARIMIZI TAÇLANDIRACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Sadık Uysal ve Hasan Aydınlık, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç'ın da eşlik ettiği ziyarette, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın selamlarını ileten Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı İbrahim Acar, "Sizlerin katkılarıyla Kocaeli ilinde kamp çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Daha önce de burada yapılan kamp çalışmalarımız sonrası İtalya'da Avrupa Şampiyonu olmuştuk. İnşallah buranın uğuru ile hedefimiz olan Peru'da Dünya Şampiyonluğunu ile bu başarımızı taçlandıracağız. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şahsınıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz'' dedi.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI HER YERDE GURURLA OKUTACAĞIZ"

Acar, sporcularıyla çok büyük mesafeler kat ettiklerini vurguladı. "Onlar için basit evreden karmaşık evreye doğru bir planlama çalışması yaptık. Çocuklar kendilerine zaman verildikçe, müsaade edildikçe daha ciddi başarılar kazanmaya başladı. Çocuklar, ilerleyen dönemlerde daha iyi yerlere gelecek. İstiklal Marşı'mızı her yerde gururla okutacağız." İfadesini kullandı.

SİZLERE HER ZAMAN KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları ve Teknik Kurul Başkanı Açar'a samimiyetinden dolayı teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Daha iyi hazırlanmaları için elimizden gelen bütün kolaylıkları sağladık. Hocalarımızla birlikte çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Daha önce büyük başarı ile Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttınız, İnanıyoruz ki Dünya Şampiyonası'nda da başarı gösterip az önce Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz sözü tutarak kupayı getireceksiniz. Hepiniz çok başarılı sporcularsınız. Biz sizlerle daha önce de bir araya gelmiştik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kapımız sizlere her zaman açıktır. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a destekleri ve katkılarından dolayı teşekkür eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Bundan sonraki kampımız TFF Riva tesislerinde. Oradan nisan ayında Peru'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılacağız. Kupayı alacağız, Tayyip Erdoğan'ımıza hediye edeceğiz." şeklinde konuştular.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Milli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularına çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Avrupa şampiyonu unvanıyla nisanda Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın Teknik Kurul Başkanlığı İbrahim Acar; antrenörleri Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen gözetiminde Kocaeli'ndeki çalışmaları sona erdi. Down Sendromlular Futsal Milli Takımının kadrosunda Hüseyin Dinç, Volkan Yavuzaslan, Birkan Dikici, Hami Haldız, Resul Orakçı, Mehmet Anıl Koçak, Tahra Kavis, Mert Uruk, Furkan Özdemir, Sedat Kızmaz ve Caner Ekin yer alıyor.

