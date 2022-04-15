Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Buket, Tuğba, Meryem)
Türk Hava Yolları: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Ceren (L) (Polen, Ada, Orthmann, İrem)
Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19
Süre: 1 saat 54 dakika (27,33,26'28')
(İHA)