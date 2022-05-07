Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçında
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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