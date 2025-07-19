Kunqu Opera Sanatı, Gençlere Ulaşmayı Hedefliyor

CHANGSHA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Kunqu Opera sanatı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan ulusal kültürel miras listesinde yer alıyor. Kunqu sanatçıları, operaya modern unsurlar ekleyerek genç nesillerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.