ANTALYA'nın Kundu turizm beldesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muratpaşa ilçesi Lara Kundu turizm beldesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve hava araçları gönderildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.