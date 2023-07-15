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Kundaklanan araç küle döndü

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Çorum'da bir otomobil kundaklanırken, kundaklama sonucu çıkan yangında park halindeki başka otomobilde zarar gördü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kundaklanan araç küle döndü

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil kundaklanırken, kundaklama sonucu çıkan yangında park halindeki başka otomobilde zarar gördü.

Olay, Mimar Sinan 60. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine bulunan bir işletmenin önüne gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler park halindeki bir otomobilin camını kırarak otomobil içerisine girdi. Daha sonra ellerindeki odun ve lastik parçalarını ateşe veren kişi yada kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın kısa sürede büyüyerek park halinde bulunan başka bir araca sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, her iki araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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