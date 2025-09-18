Kundaklama Şüphesiyle 2 Kişi Gözaltına Alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Keyvanlar Konağı'nda gerçekleşen yangınla ilgili olarak Y.Ç. ve O.B. adlı iki kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Yangının sebepleri güvenlik kameraları aracılığıyla inceleniyor.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sabaha karşı yanan, tarihi Keyvanlar Konağı'nda kundaklama şüphesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Soruşturma kapsamında Y.Ç. ve O.B., yangına sebep oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.
Hızır İlyas YILDIRIM/Mudurnu (Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel