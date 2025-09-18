Haberler

Kundaklama Şüphesiyle 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarihi Keyvanlar Konağı'nda gerçekleşen yangınla ilgili olarak Y.Ç. ve O.B. adlı iki kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Yangının sebepleri güvenlik kameraları aracılığıyla inceleniyor.

Hızır İlyas YILDIRIM/Mudurnu (Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
