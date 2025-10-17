Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir ev ve işyerini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D. isimli şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışma ile kundaklama olayını çözerek şüpheliyi yakaladı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir ev ve işyerini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evsat Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki bir ev ile Beyşehir- Antalya yolu üzerindeki işyerini kundaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.
Yakalanan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel