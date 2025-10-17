Kundaklama Şüphelisi Tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir ev ve işyerini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evsat Mahallesinde 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki bir ev ile Beyşehir- Antalya yolu üzerindeki işyerini kundaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin M.D. olduğunu belirledi.

Yakalanan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.