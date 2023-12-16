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Kundaklama İddiasıyla Çıkan Yangında 6 Otomobil Hasar Gördü

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Adana'nın Kozan ilçesinde, kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 6 otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında polis, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında 6 otomobilde hasar meydana geldi.

M.A'nın tamir için Varsaklar Mahallesi'ndeki kaporta atölyesinde bekleyen otomobili, gece saatlerinde alev aldı.

Yangın, iş yerindeki 5 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 6 otomobilde hasar oluştu.

Yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kozan Adana Haberler

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