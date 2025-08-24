Kumlucalı Çınar Büyükkuşçular Judo Türkiye Şampiyonu Oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonasında Kumlucalı sporcu Çınar Büyükkuşçular, Türkiye şampiyonu oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo müsabakaları 17-19 Ağustos tarihlerinde Aydın'ın Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Kumlucalı sporculardan Çınar Büyükkuşçular Türkiye şampiyonu olurken, Ali Kağan Şentürkoğlu da 5'inciliği elde etti. Şampiyonada ayrıca Antalya Judo Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

Judo antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, şampiyonada dereceye giren sporcularla Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'yı ziyaret etti.

Sporun her dalına ellerinden gelen desteği verdiklerini, gerek bireysel gerekse takım sporlarında yetenekleri Türk sporuna kazandırmayı hedeflediklerini bildiren Koca, amaçlarının sporun her dalında milli sporcular yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Elde ettikleri başarılar hakkında Koca'ya bilgi veren Büyükkuşçular ise sporcuların ve ailelerinin büyük emek harcayarak özveriyle çalışması sonucu bu başarıların yakalandığını belirtti.?