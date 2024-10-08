Üye Girişi
Haberler

Kumluca, Türkiye'nin Yaş Sebze Meyve Üretiminde Öne Çıkıyor

Kumluca, Türkiye'nin Yaş Sebze Meyve Üretiminde Öne Çıkıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinin Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 15'ini karşıladığını belirtti. Açılışını yaptığı anaokulunda Kumluca'nın tarım, tarih ve turizm ile öne çıktığını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinin tek başına Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 15'ini karşıladığını söyledi.

Antalya'ya gelen Hisarcıklıoğlu, Kumluca ilçesinde TOBB'un desteğiyle yapılan TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu'nun açılışına katıldı.

Kumluca Müftüsü Bedir Aydın'ın okuduğu duanın ardından Hisarcıklıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir ile kurdele keserek, 210 öğrenci kapasiteli anaokulunun açılışını yaptı.

Protokol üyeleri, anaokulunu gezerek, Okul Müdürü Fatih Çelik'ten bilgi aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından düzenlenen "25. Yıl Özel Ödül" törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Kumluca'nın tarımı, tarihi, turizmi ve ticaretiyle Türkiye'de öne çıkan ilçeler arasında yer aldığını vurguladı.

Coğrafi olarak Kumluca'nın antik Likya yolu üzerinde yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyaca bilinen Olimpos Antik Kenti de tarım da Kumluca'da. Kumluca tek başına Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminin yüzde 15'ini karşılıyor. Bu yüzden çok şanslısınız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kumluca'nın önemli zenginliklere sahip olduğunu ifade ederek, ilçenin tarih, turizm ve tarımla öne çıktığını aktardı.

KUTSO Başkanı Fahri Özen de Kumluca'nın, Batı Antalya'nın birleştirici gücü olduğunu vurgulayarak, oda üyelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Törende, en çok istihdam ve en çok ihracat yapan oda üyesi girişimcilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Yerel Haberler Politika Türkiye Kumluca antalya Ekonomi Turizm Güncel Yaşam Tarım

Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya böyle duyurdu: Görülecek hesabımız var

 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı

Bakanlık düğmeye bastı adli soruşturma başlatıldı

 TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Özel'den TBMM'de gündem yaratacak açıklama
Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Livakovic Fenerbahçe'den gidecek mi? 8-9 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8-9 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Düşüş filmi gerçek mi? Düşüş filmindeki kule gerçek mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 8-9 Ekim Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 8-9 Ekim Aliağa, Bornova, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Kumluca 8-9 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ali Erbaş damadı İsrail olayı ne? Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat kimdir? "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" olan şiirin şairi kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.