Kumluca Ticaret Borsası'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ayakkabı Yardımı

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO), ilçe genelindeki okullarda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından maliyeti karşılanan ayakkabıların KUTBO sosyal sorumluluk projesi kapsamında dağıtımı için Kumluca Barbaros İlkokulu ve Ortaokulunda tören yapıldı.

Törende konuşan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, sivil toplum örgütlerinin bir çok toplumsal fayda sağlayacak etkinliklerde öncü olduklarını, bunlardan birinin de eğitim alanında yapılan destekler olduğunu söyledi.

KUTBO Başkanı Fatih Durdaş da ilçe genelinde yaklaşık 400 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Erdemir, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, KUTBO Başkanı Durdaş ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilere ayakkabıları dağıttılar.