KUMLUCA'NIN BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz'ü yenen Yusuf Can Zeybek, birinci oldu.

Kumluca 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine şehir stadında yapılan güreşlere 74'ü başpehlivan olmak üzere 1300 güreşçi katıldı. Güreşlerin finali Karatepe Stadı'nda düzenlendi. 16 başpehlivanın birinci olmak için mücadele ettiği final güreşlerini, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı ve Çetin Osman Budak, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda güreş sever izledi. Açık arttırma usulü ile yapılan güreş ağalık yarışmasını geçen yılın ağası Niyazi Çiftçi kazandı.

Güreşler sonucunda minik 1 boyda Arif Bulut, minik 2 boyda Mustafa Yanmaz, teşvik 1 boyda Süleyman Cerit, teşvik 2 boyda Yiğit Arda Aluç, tozkoparan boyda Muhammed Berat Duman, ayak boyda Arda Çetin, deste küçük boyda Caner Baysal, deste ota boyda Ramazan Yıldız Çilenger, küçük orta küçük boyda Emin Erdoğan, küçük orta büyük boyda Kadir Güreşen, büyük orta boyda Bayram Arslantaş, baş altında Osman Kan birinci oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz'ü yenen Yusuf Can Zeybek, birinci oldu. Güreşlerde Ali Gürbüz ikinci, Cengizhan Şimşek üçüncü ve Mustafa Taş dördüncü oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel