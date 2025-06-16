Kumluca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kumluca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kumluca Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünlerini sergiyle tanıttı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, öğrenciler sanat eserleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kumluca Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları etkinlik ve çalışmalarını sergiyle taçlandırdı.

Bakımevinde açılışı gerçekleştirilen sergiye, aileler yoğun ilgi gösterdi.

Sergide, minik öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünler beğeni topladı.

Resimler, el işi çalışmaları, sanatsal etkinlikler ve oyun temelli projeler gibi birçok renkli faaliyetin yer aldığı sergide öğrenciler hazırladıkları eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, Büyükşehir Belediyesi olarak erken çocukluk dönemindeki eğitimlere yatırım yaparak çocukların bireysel gelişimini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Kreş ve gündüz bakımevleriyle vatandaşların ihtiyacı olan bir hizmeti karşıladıklarını vurgulayan Turan, "Özellikle çalışan vatandaşlarımızın çocukları için kreş ve bakımevleri çok faydalı oluyor. Bu konuda ailelerimizden büyük destek görüyoruz. İnşallah imkanlarımız dahilinde kontenjanlarımızı arttırarak daha fazla öğrencimize hizmet vermeye çalışacağız. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen tüm çocuklarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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