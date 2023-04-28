KUMLUCA DEVLET HASTANESİ EK BİNASI AÇILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca Devlet Hastanesi ek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kumluca Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı ek hizmet binası törenle açıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve diğer davetliler katıldı. Açılışta konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bizim yaşlarda olup da sağlık açısından acı hatıralar yaşayanlar çoktur. Bunları hatırlattığımızda geçmişi neden hatırlatıyorsun diyorlar. Sağlık açısından geçmişte yaşananları hatırlayıp geleceğe daha güvenle bakmak istiyoruz. Herkese daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz dedi.

'3992 SAĞLIK TESİSİNİ TAMAMLADIK'

Bakan Çavuşoğlu, Burada en çok çektiğimiz sıkıntı doktor ve sağlık personeli sayısında yaşadığımız sıkıntılardı. Bu açığı kapatmak için tüm üniversitelerimiz ve özel üniversitelerimiz ile iş birliği yapıyoruz. 2002 yılında 2 milyar TL ayırıyorduk. 2023 yılı itibari ile 293 milyar TL sağlık harcamaları için bütçe ayırıyoruz. 2002'de 378 binden yaklaşık 1 milyon 360 bine çıkarmış bulunuyoruz. Yani yaklaşık 1 milyon sağlık personelini devletimize, hastanelerimize ve kurumlarımıza kazandırmış bulunuyoruz. Özellikle hayata geçirdiğimiz 21 şehir hastanesiyle başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymadan her türlü hizmeti veriyoruz. Yine 8 bin 900'den fazla ilacı ücretsiz vatandaşlarımıza ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Son 21 yılda 738'i hastane olmak üzere 3992 sağlık tesisini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Pandemi döneminde İstanbul'da biliyorsunuz bin yataklı hastaneyi sadece 45 günde tamamladık. Hatay'da Defne hastanemizin inşaatını '2 ayda tamamlayacağız' dedik. Yaptık. Biz ne vaat ettiysek zamanında bunu yaparız diye konuştu.

'TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINA GİRDİ'

20 yılda Kaş, Demre, Elmalı, Finike, Kemer, Korkuteli, Kepez, Gündoğmuş ve Gazipaşa devlet hastanelerini hizmete açtıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti

Antalya, Alanya eğitim ve araştırma hastanelerini, Serik ve Manavgat hastanelerinin ek binalarını bu dönemde hizmete açtık. İnşallah 300 yataklı Aksu hastanesini, yine 100 yataklı Döşemealtı hastanesini de şehir hastanemiz gibi kısa sürede hizmete açacağız. Alanya Payallar bölgesinde 200 yataklı bir hastane, Manavgat'ta 400 yataklı hastanemizin temellerini atacağız. Konyaaltı devlet hastanemizin de temellerini atacağız. Yasaklar girmeden gelebilirse sağlık bakanımızla, gelemezse Antalyalılar olarak hep birlikte temelini atacağız. Artık Türkiye ambulans uçak ve ambulans helikopter sayısında dünyanın en iyileri arasına girdi. Bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı sayesinde oldu. Geçen yıl yurt dışından ambulans uçakla 167 hastamızı getirdik.

'HASTANEMİZİ B GRUBU STATÜSÜNE KAVUŞTURACAĞIZ'

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük de şu bilgileri aktardı

Kumluca Devlet Hastanesi ek binası 24 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. 50 yataklı olan Kumluca Devlet Hastanesi ek binası artırılabilir kapasitesi ile 75 yatak imkanına sahiptir. Nitelikli hasta odaları mevcuttur. Mevcut hastanemiz 100 yataklıydı. Bu sayede 175 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olduk. Böylece C grubundaki bir hastanemizi B grubu statüsüne kavuşturacağız. Böylelikle hastanemize gelen hekim sayısını da arttırmış olacağız. Eski hastanemizde 4 tane ameliyathanemiz, 5 tane yoğun bakımız varken şimdi bu hastanemizle birlikte toplam yoğun bakım ünitemizi 22'ye ulaştırmış olacağız. Bunların 5 tanesi yeni doğan yoğun bakım ki bu da Kumluca'da ilk olacak. Konuşmalardan sonra Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, hastane ek hizmet binasını gezdi.