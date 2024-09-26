Üye Girişi
Haberler

Kumluca'da Zeytinyağı Sıkım Sezonu Başladı

Kumluca'da Zeytinyağı Sıkım Sezonu Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde zeytini hasat eden üreticiler, yağ elde etmek için sıkım işlemine başladı. Kumluca Ziraat Odası, zeytinyağı sıkım fabrikasında açılış töreni düzenlendi. Bu yılki rekoltenin 400 ile 500 ton arasında olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, hasadını yaptıkları zeytini sıktırarak yağ elde etmeye başladı.

Kumluca Ziraat Odası bünyesinde faaliyet gösteren zeytinyağı sıkım fabrikasında, hasadı yapılan sezonun ilk zeytinlerinden yağ sıkımının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Geçen yıla göre havanın sıcak geçmesi nedeniyle bir hafta erken başlayan zeytinyağı sıkımı öncesi, üreticiler bereketli bir sezon geçirmek için dua etti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, yaptığı konuşmada, oda bünyesindeki zeytinyağı sıkım ünitesinin günlük yağ sıkma kapasitesini 200 tona çıkardıklarını söyledi.

Fabrikaya Kumluca'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de zeytinyağı sıktırmak için vatandaşların geldiğini ifade eden Kökçe, fabrikanın şubata kadar açık kalacağını bildirdi.

Geçen sene 300 ton civarında zeytinyağı üretimi yapıldığını hatırlatan Kökce, "Geçen yıla göre yeni zeytin ağaçlarının da üretime dahil olmasıyla rekoltemizin daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. 22 bin 500 üreticimiz tarafından yaklaşık 15 bin dekar alanda üretilen zeytinlerden bu yılki beklentimiz 400 ile 500 ton arasında zeytinyağı elde etmek." diye konuştu.

Kökce, üreticilerin zeytinyağı kalitesinde düşüklük olmaması için hasat ettikleri ürünlerini bekletmeden fabrikaya getirmeleri gerektiğini, bu şekilde hem zeytinyağının kalitesinde hem de elde edilen ürün miktarından düşüş yaşanmayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel

Yerel Haberler Zeytinyağı Ekonomi antalya Kumluca Zeytin Güncel Üretim Tarım Yaşam Tören

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var

İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi? BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler? KYK BURS-KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ: KYK burs- kredi başvuruları ne zaman? KYK ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });