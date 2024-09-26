Kumluca'da Zeytin Sıkma Sezonu Başladı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Ziraat Odası bünyesinde işletilen zeytinyağı fabrikası zeytin sıkma sezonu başladı.

Kumluca Ziraat Odası bünyesinde kurulan zeytinyağı fabrikası yapılan duaların ardından zeytin sıkma işlemine başlandı. Sabah erken saatlerde zeytinlerini fabrikaya getiren çiftçiler yılın ilk zeytinyağını almak için kazana döktü.

'400 TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Kumluca Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Zeytinyağı Fabrikası Üretim Müdürü ziraat mühendisi Mustafa Acar, "2024- 2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Fabrikamızı bugün açmış bulunmaktayız. İlk sıkımlarımızı yapıyoruz. Dün deneme sıkımlarımızı yaptık. Fabrikamız 2014 yılından beri hizmet vermektedir. 3 makinemiz var. Günlük 200 ton zeytin sıkma kapasitemiz var. Geçen yıl 300 tona yakın zeytinyağı sıkmıştık. İnşallah bu sene rekolte de iyi gibi, 400 ton civarında rekolte bekliyoruz" dedi.

İlçede 15 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Sarı altınımız bugün ummanımızdan aktı. Siyah zeytinlerimiz Allah'ın izniyle değirmenimizden geçti. Bugün itibarıyla zeytinyağı sıkımına başladık. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ziraat Odası olarak geçmiş yıllarda dağıtmış olduğumuz zeytin fidanlarımızın bu yıl rekoltesi güzel. Müdürümüzün de dediği 300 ile 500 ton zeytinyağı bekliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,