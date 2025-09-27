Kumluca'da Zeytin Hasadı Başladı, Üreticiler Yağ Elde Etmeye Yöneldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler, sezonun ilk hasadını yaptıkları zeytinlerden yağ elde etmeye başladı.

Kumluca Ziraat Odası bünyesinde faaliyet gösteren zeytinyağı sıkım fabrikasında hasadı yapılan sezonun ilk zeytinlerinden yağ sıkım işlemi düzenlenen törenle başladı. Üreticiler bereketli bir sezon geçirmek için törende dua etti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, gazetecilere yaptığı açıklamada, oda bünyesindeki zeytinyağı sıkım ünitesinin günlük yağ sıkma kapasitesinin 200 ton olduğunu söyledi.

Kumluca'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de zeytinyağı elde etmek için vatandaşların geldiğini ifade eden Kökce, fabrikanın şubata kadar açık kalacağını bildirdi.

"Rekoltemizin daha fazla olacağını tahmin ediyoruz"

Kökce, geçen yıl 350 ton civarında zeytinyağı üretimi yapıldığını kaydetti.

Geçen yıla göre yeni zeytin ağaçlarının da üretime dahil olmasıyla rekoltenin daha fazla olacağını tahmin ettiklerini belirten Kökce, "İlçemiz genelinde yaklaşık 16 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Bu yıl mevsimsel olarak hava şartlarının daha iyi geçmesiyle 400-450 ton civarında yağ beklentimiz var." dedi.

Üreticilerin zeytinyağı kalitesinde düşüklük olmaması için hasat ettiği ürünleri bekletmeden fabrikaya getirmeleri gerektiğini vurgulayan Kökce, bu şekilde hem zeytinyağının kalitesinde hem de elde edilen ürün miktarında düşüş yaşanmayacağını belirtti.

Konuşmanın ardından çiftçiler getirdikleri zeytinleri, yağa dönüştürmek için fabrikaya boşalttı.